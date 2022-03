Polcanova im Grand-Smash-Viertelfinale von Singapur out

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova ist am Donnerstag beim Grand-Smash-Turnier im Tischtennis in Singapur im Einzel-Viertelfinale wie erwartet ausgeschieden. Die 27-Jährige lieferte der chinesischen Weltmeisterin Wang Manyu lange starke Gegenwehr, zu einem Satzgewinn reichte es beim 0:3 (-10,-8,-2) aber nicht. Im Doppel war Polcanova mit Bernadette Szocs (ROU) bis ins Semifinale gelangt. Ihre Landsleute Robert Gardos/Daniel Habesohn hatten das Doppelviertelfinale erreicht.

"Ich habe sehr viel gelernt bei diesem Turnier, bin insgesamt sehr zufrieden", resümierte Polcanova. "Im ersten Durchgang habe ich geführt, dann kam Wang heran und ich hätte das Time Out nehmen sollen. Ich habe gut gespielt, vor allem in den ersten beiden Sätzen. Ich wurde von Runde zu Runde stärker." Weiter geht es für Polcanova bereits ab Ende der Woche beim WTT-Contender in Doha, die Woche darauf folgt für sie dort ein höherwertiges Star-Contender-Event.