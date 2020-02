Polar Music Prize für Anna Netrebko und Diane Warren

Der Polar Music Prize geht heuer an die Opernsängerin Anna Netrebko und die Songschreiberin Diane Warren. Netrebko halte mit ihrer großartigen Stimme und ihrem strahlenden Charisma die Klassiker am Leben, hieß es. Warren sei eine Meisterin des Schreibens für die menschliche Stimme. Sie komponierte Songs für Céline Dion, Cher, Aerosmith, Whitney Houston, Beyoncé und Lady Gaga.

Der Polar Music Prize ist jeweils mit einer Million Schwedischen Kronen (rund 95.000 Euro) dotiert und gilt als einer der weltweit wichtigsten Musikpreise. Mit ihm werden alljährlich bedeutende Errungenschaften sowohl in der klassischen als auch in der zeitgenössischen Musik geehrt. Überreicht wird er am 9. Juni vom schwedischen König Carl Gustav in Stockholm.