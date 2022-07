Pogacar gewinnt längste Tour-Etappe und holt Gelbes Trikot

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat die sechste Etappe der 109. Tour de France gewonnen und damit auch das Gelbe Trikot übernommen. Der Slowene siegte auf dem mit 219,9 km längsten Teilstück dieser Tour vom belgischen Binche nach Longwy vor dem Australier Michael Matthews und dem Franzosen David Gaudu. Pogacar verdrängte damit den Belgier Wout van Aert von Rang eins. Van Aert musste nach einem langen Ausreißversuch zehn Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen.

Pogacar zeigte sich nach seinem Erfolg überglücklich. "Es war so hart. Die ersten zwei Stunden waren verrückt. Der stärkste Kerl war in der Ausreißergruppe, am Ende war das Peloton stärker. Ich fühlte mich gut und hatte gute Beine. Das Team hat einen super Job gemacht", sagte Pogacar und ergänzte mit Blick auf sein erstes Gelbe Trikot bei dieser Tour: "Ich bin glücklich, gewonnen zu haben. Alles andere ist ein Bonus."