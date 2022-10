Poetry Slam Meisterschaften in Wien: 150 Poeten im Infight

Ab 2. November wird Wien erstmals zum Austragungsort der Deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. 150 Poetinnen und Poeten aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Belgien, Luxemburg und Südtirol kämpfen bei der 26. Ausgabe der Veranstaltung um den Titel. Das Einzelfinale, das unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht, findet am 5. November im Burgtheater statt.

Vier Tage lang wird Wien Spielstätte von zehn Vorrunden, sechs Halbfinalrunden und zwei Finals im Einzel- und Teambewerb. Die Meisterschaften finden an elf verschiedenen Veranstaltungsorten statt - darunter große Häuser wie das Konzerthaus und kleinere Theater wie das Werk X Petersplatz. Das Team-Finale geht am 4. November im Volkstheater und das Einzel-Finale am 5. November im Burgtheater über die Bühne. Die Finalrunden werden zusätzlich per Livestream von W24 (im TV und online) übertragen. Erwartet werden bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher.