Poetischer Abend in der Kapelle Hatlerdorf

Kurze Texte mit viel Inhalt und Musik bei der St. Poetry Lesebühne.

Dornbirn. Die Kapelle Hatlerdorf war am Freitagabend ganz in der Hand junger Menschen. Junge Poeten verwandelten den sakralen Raum in eine Lesebühne, veranstaltet von der jungen Kirche Dornbirn in Kooperation mit dem „Ländle Slam Verein“. „Die Fastenzeit bot sich an, freiwillig in die Reduktion zu gehen, um damit mehr innere Freiheit zu erleben“, nennt Organisatorin Steffi Krüger (Junge Kirche Dornbirn) das Thema: „Minimalismus und das Streben nach Mehr“, das die Poetinnen und Poeten jeweils in kurzen Texten zum Besten gaben. Das Zeitlimit war mit sechs Minuten vorgegeben. Der Inhalt war teils besinnlich, vor allem aber direkt aus dem Leben gegriffen, und auch ein Weckruf, wo Veränderung Not tut.