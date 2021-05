Pöstlberger nach Etappensieg bei Dauphine Gesamtführender

Lukas Pöstlberger hat am Montag die 2. Etappe der französischen Dauphine-Radrundfahrt gewonnen. Der 29-jährige Oberösterreicher, 2017 Gewinner der Giro-Auftaktetappe, setzte sich nach 172,8 Kilometern von Brioude nach Saugues im Alleingang elf Sekunden vor dem herannahenden Feld durch und übernahm mit 12 Sekunden Vorsprung auf den Tageszweiten Sonny Colbrelli (ITA) auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Pöstlberger startete seine erfolgreiche Attacke aus einer fünfköpfigen Fluchtgruppe und fuhr die finalen 17 Kilometer solo ins Ziel. "Ich wusste, dass ich super in Form bin und habe schon vor zwei Wochen geplant, hier so einen Coup zu landen. Natürlich kann man so etwas schwer planen, aber nachdem nur wenige Sprinter hier am Start sind, war klar, dass Fluchtgruppen hier gute Chancen haben werden", sagte der Bora-Profi in einer Mitteilung seines Teams.