Pöltl verlor mit San Antonio erstes Spiel des Jahres 2020

Die San Antonio Spurs sind mit einer Niederlage ins Jahr 2020 gestartet. Die Texaner verloren am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) das Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder 103:109. Es sei nicht gelungen, den offensiven Rhythmus des Gegners zu brechen, resümierte Jakob Pöltl.

Kommender Gegner der Texaner ist NBA-Leader Milwaukee Bucks. Am Samstag gastieren die Spurs in Wisconsin, bereits am Montag steigt das "Rückspiel".