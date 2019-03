Pöltl-Team San Antonio hat Play-off-Teilnahme sicher

Die San Antonio Spurs haben ihr Play-off-Ticket in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA seit Samstag sicher. Das Team des Österreichers Jakob Pöltl profitierte von einem 119:108-Erfolg der Houston Rockets gegen die Sacramento Kings. Bei sieben ausständigen Spielen in der regulären Saison sind die Texaner nicht mehr aus den besten acht Teams der Western Conference zu verdrängen.

Mit ihrem 22. Play-off-Einzug in Folge stellten die Spurs einen NBA-Rekord ein. Bisher war eine derartige Serie nur den Philadelphia 76ers (1950-1971, bis 1963 als Syracuse Nationals) gelungen. Es ist gleichzeitig die längste laufende Serie an Play-off-Teilnahmen in allen großen US-Sportarten.