Pöltl mit Bestmarken bei Spurs-Comeback-Sieg über Houston

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs einen nicht mehr erwarteten Comeback-Sieg über die Houston Rockets gefeiert und dabei selbst groß aufgezeigt.

Pöltl hatte mit 41:10 Minuten seine bisher längste Spielzeit in der NBA und klaubte mit 15 Rebounds so viele Bälle wie nie zuvor in der stärksten Basketball-Liga der Welt von den Brettern. Mit fünf blocked shots stellte er eine persönliche Bestleistung ein. Zudem wies die Statistik sechs Punkte, fünf Assists und einen Steal für den Center aus, der zurecht jubelte. "Unglaublicher Double-Overtime-Sieg gegen die Houston Rockets! Wir haben nie aufgehört zu kämpfen, obwohl wir schon um 22 Punkte zurück gelegen sind, und haben in der Crunch-Time einige riesen Plays gemacht."

Verlängerung

In der 34. Minuten hatten sich die Spurs in dem Prestige-Duell einen 73:95-Rückstand eingehandelt. Zu diesem Zeitpunkt setzte wohl keiner der 18.354 Zuschauer im ausverkauften AT&T Center mehr auf die Heimischen, die freilich tolle Moral bewiesen. Lonnie Walker IV, am Ende eines denkwürdigen Abends mit 28 Zählern der Topscorer seines Teams, warf San Antonio mit einem Dreipunkter zum 115:115 in die Verlängerung. Mit 126:126 ging es in die zweite Overtime. Da sorgte DeMar DeRozan mit drei verwandelten Freiwürfen bei vier Versuchen in der Schlussminute für eine 134:133-Führung. Den Schlusspunkt setzte Walker IV ebenfalls von der Linie.