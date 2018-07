Pöltl fällt in WM-Quali in Georgien wegen Infektion aus

Österreichs Basketball-Nationalteam der Herren muss am Montag (17.00 Uhr MESZ, live ORF Sport +) in der VM-Qualifikation im Spiel der letzten Chance in Tiflis gegen Georgien ohne Jakob Pöltl antreten. Der 22-Jährige vom NBA-Club Toronto Raptors musste wegen einer am Fuß aufgetretenen Infektion passen. Damit sanken die ÖBV-Chancen, sich im Bewerb zu halten.

Laut ÖBV-Teamarzt Georg Jonas wäre ein Einsatz gegen die Georgier zu riskant gewesen. “Die Dauer der Trainingspause ist derzeit nicht absehbar”, wurde der Mediziner in einer Verbandsaussendung zitiert. ÖBV-Generalsekretär Michael Schrittwieser: “Der Ausfall von Jakob trifft uns natürlich hart.” Nach einer Absprache mit Jonas und den Verantwortlichen der Raptors war aber klar, dass Pöltl nicht eingesetzt werde.

Nachdem Rasid Mahalbasic und Jozo Rados schon davor ausgefallen waren, stand den Österreichern nun kein “Big Man” mehr zur Verfügung. “Wir müssen unser Spiel adaptieren und für uns untypisch spielen”, erklärte ÖBV-Assistenzcoach Ante Perica. Die Österreicher haben alle ihre bisherigen fünf Qualifikationsspiele verloren. Sollte in Tiflis mit zumindest 15 Punkten Differenz gewonnen werden, würde das in der Vierer-Gruppe G aber Platz drei und doch noch den Aufstieg bedeuten.