Pöltl erzielt bei Niederlage der Spurs 17 Punkte

Trotz 17 Punkten von Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine 106:107-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers hinnehmen müssen. Der Center aus Wien war nach DeMar DeRozan (26) zweitbester Scorer seines Teams und verbuchte zudem acht Rebounds, drei Blocks sowie einen Assist. Er kam 30:08 Minuten zum Einsatz.

Die Texaner hatten im Duell mit den in der Western Conference sechstplatzierten Blazers lange das Heft in der Hand. Mitte des dritten Viertels lagen sie 75:59 voran. Aber die ohne ihren angeschlagenen Topstar Damian Lillard angetretenen Gäste starteten eine letztlich erfolgreiche Aufholjagd. Aufseiten der Spurs war Pöltl in den Schlusssekunden zwei Mal am Offensiv-Rebound zur Stelle, nachdem DeRozan und Rudy Gay vergeben hatten. Bei seinem eigenen letzten Wurf mit der Sirene reklamierte der 25-jährige Wiener vergeblich, dass er gefoult worden sei.