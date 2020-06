Pöltl-Coach nannte Trump "geistesgestörten Idioten"

Trainer-Legende Gregg Popovich, der Clubcoach von Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl bei den San Antonio Spurs, hat US-Präsident Donald Trump für sein Verhalten dieser Tage scharf kritisiert und beleidigt. "Er ist nicht nur spaltend. Er ist ein Zerstörer. In seiner Gegenwart zu sein, lässt dich sterben", sagte Popovich dem Magazin "The Nation" und nannte Trump einen "geistesgestörten Idioten".

Der 71-Jährige, der auch die US-Olympia-Mannschaft bei den Spielen in Tokio trainieren soll, betonte allerdings, es gehe nicht nur um Trump. "Das System muss sich ändern", so Popovich. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um zu helfen. "Weil das das ist, was Anführer machen. Aber er kann nichts dazu beitragen, uns auf einen guten Weg zu bringen, weil er kein Anführer ist."