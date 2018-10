Plowdiw und Matera sind Kulturhauptstädte 2019

1.148 Kilometer Autofahrt trennen das bulgarische Plowdiw und die italienische Stadt Matera voneinander. Doch eines verbindet die beiden Europäischen Kulturhauptstädte des Jahres 2019: ihre lange, bis ins Altertum zurückreichende Geschichte. Diese stellen die "Kulturstadt-Zwillinge" daher in den Vordergrund ihres kulturellen Programms, mit dem Versuch, das alte Erbe in die Modernität zu führen.

Die Geschichte und auch die Zukunft der Städte sind Programm. In Plowdiw soll das Amphitheater als einer von vielen Schauplätzen dienen und mit Hilfe von 3D-Lichtinstallationen rekonstruiert werden. Unter den Schlagworten “Revive” und “Transform” will man mittels Ausstellungen, Theater und Installationen in der freien Natur urbane Stätten wiederbeleben und Aspekte des Kulturtourismus abseits herkömmlicher Stereotype aufzeigen. Ein besonderes Highlight: Der “River of Imagination”, ein Projekt, das den durch Plowdiw fließenden Fluss Martisa in den Mittelpunkt stellt und nach Verbindungsmöglichkeiten zwischen Historizität und ökologischer Nachhaltigkeit sucht. Gestartet wird mit einem Eröffnungswochenende von 11. bis 13. Jänner. Die “We are all Colors”-Show mit über 1.500 Mitwirkenden in der gesamten Innenstadt will zeigen, dass die Bürger Bulgariens nicht nur Zuschauer, sondern auch Mitspieler und -gestalter des Kulturhauptstadtprogramms sind.