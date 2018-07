Pliskova im Wimbledon als letzte der gesetzten Top 10 out

Die Tschechin Karolina Pliskova ist am Montag im Achtelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon als letzte Spielerin der Top Ten der Setzliste ausgeschieden. Die frühere US-Open-Finalistin unterlag als Nummer sieben der Niederländerin Kiki Bertens (Nummer 20) mit 3:6,6:7(1). Erstmals in der Wimbledon-Geschichte erreichte keine der besten zehn Spielerinnen das Viertelfinale.

Roger Federer übersprang indes auf dem Weg zum angepeilten neunten Titel in Wimbledon die nächste Hürde. Der 36-jährige Schweizer zog am Montag mit einem 6:0,7:5,6:4-Erfolg über den Franzosen Adrian Mannarino ins Viertelfinale ein. Damit ist Federer bei diesem Tennis-Grand-Slam-Turnier weiter ohne Satzverlust. Sein nächster Gegner ist entweder Kevin Anderson (RSA-8) oder Gael Monfils (FRA).