Playoff Teilnahme nach Sweep fix

Nach zwei klaren Erfolgen gegen die Kufstein Vikings sichern sich die Indians bereits frühzeitig die Teilnahme an den diesjährigen BLA Playoffs.

Dornbirn. Für die Indians waren die beiden Spiele richtungsweisend im Kampf um den Gewinn der BLA Gruppe West. Nachdem die Indians Mitte Mai in Kufstein ihre Probleme mit Vikings Pitcher Werner Harrasser hatten und das Spiel auch verloren, überzeuge Harrasser in den letzten Wochen immer wieder mit guten Leistungen. Dementsprechend ging man diesmal besser vorbereitet in die Partie. Der Plan sollte auch aufgehen. Die Kufsteiner konnten zwar im ersten Inning zwei Runs auf Indians Pitcher Michael Jäger anschreiben, doch lange sollte diese Führung nicht halten. Die Indians scorten ihrerseits vier Runs im ersten Inning und bauten die Führung mit weiteren drei Runs im zweiten Inning aus. Weitere fünf Runs im fünften Inning sorgten für die Vorentscheidung und die Frage war eigentlich nur noch in welchem Inning das Spiel zu Ende sein wird. Die Partie endete schließlich mit 15-5 für Dornbirns Baseballer. Joachim Frick konnte in diesem Spiel mit seinem dritten Hit den bisherigen ABL/BLA Career Hit-Rekord von Lutz Rauch brechen und ist nun der Spieler mit den meisten Hits seit Einführung der Holz Schläger in der Saison 2002.