Platz neun für den VC Wolfurt in der 2. Bundesliga

Sieg und Niederlage zum Saisonabschluss in den beiden Heimspielen

Raiffeisen VC Wolfurt – SK Zadruga 1:3 (21:25; 25:16; 23:25; 17:25)

Spieldauer: 95 min

Scorer: Schaugg 15; Reiter 13; Winder + Schwendinger je 6, Rinderer 5, Kritzinger Aaron + Simon, Schlittenhardt je 2, Grzybek 1



Von Beginn an ein sehr intensives Spiel, welches von beiden Seiten vor allem mit einer starken Defensivleistung lebte. Obwohl die einzelnen Satzergebnisse auf dem Papier sehr eindeutig ausschauen, war es ein sehr sehr knappes Spiel, mit einen jedoch verdienten Sieg der Kärntner.



Im ersten Satz spielten beide Teams auf Augenhöhe. Lediglich ein paar starke Blockaktionen der Bleiburger in der Mitte des Satzes reichten für 3-Punkteführung, die sie bis zum Satzende nicht mehr abgaben.

Im folgenden Durchgang waren nun die Heimischen am Drücker. Mit aggressivem Block und Verteidigungsspiel machten nun die „Wölfe“ Druck auf die Angreifer der Gäste. Uns sie zeigten Wirkung, Wolfurt konnte auf 1:1 stellen.

Die fast „ausverkaufte“ Hofsteighalle (max 100 Zuschauer erlaubt), bekam nun eines der besten Spiele in dieser Saison, was die Defensivleistung betrifft, zu sehen. Lange Ballwechsel mit unglaublichen Verteidigungsaktionen auf beiden Seiten des Netzes zeigten was Volleyball so faszinierend macht und sorgten immer wieder für Anerkennung der Zuschauer. Leider wurde dieser Leckerbissen eine Beute der Kärntner, sie konnten auf 1:2 in Sätzen stellen.

Auch der vierte Satz begann ähnlich. Jedoch mit Fortdauer des Spiels konnten die Gastgeber das hohe Niveau nicht mehr halten, während Aich/Dob das Spiel konsequent weiterspielte und so verdient mit 3 Punkten im Gepäck wieder nach Hause fuhr.