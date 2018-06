Plattform sammelt Unterschriften gegen Deutschklassen

Der Protest gegen die Deutschförderklassen reißt nicht ab. Die aus Lehrern und Direktoren bestehende "Plattform zur schulautonomen Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen/Aktionsbündnis Bildung" sammelt nun Unterschriften bei Schulleitern. Damit wird die Gewerkschaft aufgefordert, "unsere Anliegen zu unterstützen und gegebenenfalls entsprechende gewerkschaftliche Protestmaßnahmen zu ergreifen".

Der “SOS-Ruf an die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst” richtet sich gegen den vom Ministerium an die Schulleitungen verschickten Leitfaden zur Einrichtung der Deutschförderklassen. In diesem fänden sich “überaus restriktive Vorgaben, die keinen Platz für schulautonome Lösungen vorsehen”, heißt es in einer Mitteilung der Plattform.