Platter und Kompatscher trafen Ortschefs zu Brenner-Transit

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) haben am Freitag rund 35 Ortschefs aus dem Wipp- und Eisacktal in Franzensfeste getroffen, um die Problematik des steigenden Transits auf der Brennerstrecke zu diskutieren. Bereits Anfang Juli hatte sich Platter in Sachen Transit mit bayrischen Bürgermeistern in Kufstein zusammengesetzt.

Damals stand wie auch am Freitag die Eindämmung des Transitverkehrs entlang des Inntal- und Brennerkorridors im Zentrum. Eine Steigerung des Lkw-Transits von 20 Prozent in den vergangenen 18 Monaten sowie 170.000 mehr Schwerfahrzeuge im ersten Halbjahr, die auf einen weiteren Anstieg des Güterschwerverkehrs hindeuteten, seien Indizien dafür, dass es “höchste Zeit” sei zu handeln, so Platter in einer Aussendung: “Die Zahlen sind alarmierend. Die Bevölkerung entlang des Brenners leidet ebenso massiv unter dem Güterschwerverkehr auf der Straße wie jene entlang des Inntals.” Nicht nur die Verkehrs- und Versorgungssicherheit sei gefährdet, auch die Infrastruktur der Brennerautobahn sei massiven Belastungen ausgesetzt.

Kompatscher stieß ins selbe Horn: “In Südtirol wie im Bundesland Tirol arbeiten wir mit vereinten Kräften auf allen Ebenen für die Verkehrsverlagerung auf die Schiene und gegen den zunehmenden Transit sowie Umwegverkehr. Wir geben nicht nach und werden im Interesse der Menschen entlang der Brennerachse die notwendigen Maßnahmen setzen, um Gesundheit und Umwelt zu schützen.”