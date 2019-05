Platter sieht "dramatische" Transit-Situation in Tirol

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat in Sachen überbordender Transitverkehr im Bundesland einmal mehr eine Lösung der Problematik eingefordert. "Wir haben eine dramatische Situation", sagte Platter am Freitag bei einer gemeinsamen Sitzung der Verkehrsausschüsse von Nationalrat und Landtag im Innsbrucker Landhaus.

“Tirol steht im Stau. Es ist untragbar”, meinte der Landeshauptmann und appellierte gleichzeitig an die Parlamentarier, an einem Strang zu ziehen. 2,5 Millionen Lkw würden jährlich über den Brenner donnern, in den vergangenen zwei Jahren habe man eine Steigerung von 20 Prozent verzeichnet, zählte Platter die bekannten Transit-Indikatoren auf. Der Transitverkehr stieg überdies laut den Experten des Landes im Vergleich zum innerösterreichischen Lkw-Verkehr überproportional an.

Verärgert zeigte sich Platter hinsichtlich des Fortschrittes bei den Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel – vor allem in Bezug auf jene in Bayern bzw. Deutschland. “X Absichtserklärungen” habe er in seiner Amtszeit bereits erlebt, bis es ihm im vergangenen Jahr beim Transit-Gipfel in Bozen gereicht habe und er “aufgestanden” sei. Mittlerweile gebe es zwar Fortschritte auf deutscher Seite, aber: “Alles viel zu spät.” In dieser Frage müssten Bund und Land gemeinsam den Druck aufrechterhalten.