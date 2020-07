Platter lädt Swarovski-Konzernspitze am Freitag zu Gespräch

Der massive Stellenabbau beim Kristallkonzern Swarovski mit weiteren 1.000 Stellen weniger im heurigen Herbst ruft nun auch die Tiroler Landesregierung auf den Plan. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) lud die Konzernspitze für Freitag zu einem Gespräch über die weitere Vorgangsweise ins Innsbrucker Landhaus, wie er dem ORF Tirol sagte.

"Ich möchte wissen, was geplant ist seitens der Unternehmensführung", so Platter. Jetzt sei das Unternehmen am Zug, jetzt brauche es einen Sozialplan, "damit die Menschen wissen, wie es weitergeht", erneuerte der Landeshauptmann seine Forderung. "Und wir werden mit den Sozialpartnern, mit dem AMS beraten, wie wir Unterstützung geben können", kündigte Platter an. Man müsse sich etwa anschauen, ob es Umschulungsmöglichkeiten im Rahmen einer Arbeitsstiftung gebe. Man habe vor, "maximale Unterstützung" zu geben", versicherte der Landeschef.