Platter kündigte weitere Maßnahmen zum Brenner-Transit an

Nach dem für ihn nicht zufriedenstellenden Brenner-Gipfel hat Tirols LH Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch gemeinsam mit seiner grünen Stellvertreterin Ingrid Felipe weitere Maßnahmen angekündigt. Etwa solle die Blockabfertigung evaluiert und gegebenenfalls ausgeweitet werden. Zudem soll es auch beim Lkw-Nacht- und Sektoralem Fahrverbot eine Ausweitung geben sowie verschärfte Kontrollen.

“Das Ziel ist die Entlastung der Tiroler Bevölkerung”, sagte er vor Journalisten: “Die Tiroler haben ein Recht auf Gesundheit”. Seine Weigerung tags zuvor, das Memorandum of Understanding zu unterschreiben, rechtfertigte Platter damit, dass sowohl Berlin als auch Bayern bei den gestrigen Verhandlungen die “kalte Schulter” gezeigt hätten. Der deutsche Staatssekretär habe gesagt, er sei nicht zum Verhandeln, sondern zum Unterschreiben gekommen, schilderte Platter. Statt eines Verhandlungsmandates war er nur mit “einem Kuli ausgestattet”, so der Tiroler Landeschef: “Daher war es Zeit, Tacheles zu reden.” Dass die bayrisch-tirolerische Beziehung darunter leiden könnte, glaubte er nicht: “So etwas muss eine Freundschaft aushalten.”

Am Gipfel hätten offenbar nicht alle Beteiligten die Dringlichkeit erkannt, bedauerte die grüne Landeshauptmannstellvertreterin. Daher gelte es, weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Umsetzungsarbeit habe bereits am Mittwoch beim Brennerkorridor-Plattform-Treffen in Innsbruck begonnen und werde kommende Woche bei der “Mobility Conference” in Trient fortgesetzt. Dort werden die international besetzten Fachgruppen die tags zuvor beim Brenner-Gipfel formulierten Forderungen bearbeiten, so Felipe.