Platter fordert vor Öffnungsgipfel "klaren Zeitplan"

Bund und Länder diskutieren am Freitag die von der Regierung ab Mitte Mai angekündigte schrittweise Öffnung des Corona-Lockdowns. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) geht davon aus, dass damit auch Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur wieder öffnen dürfen, wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte. Lokale und Hotels sind seit fast einem halben Jahr geschlossen. Ihre ursprünglich ab Ostern angekündigte Öffnung hatte die Regierung wieder abgesagt.

Lokale und Hotels sind bereits seit 2. November in Zwangspause. Anfang März hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dann die Öffnung der Gastgärten ab Ostern angekündigt. Indoor-Gastronomie, Hotels und Kulturbetriebe sollten "im April" folgen. Daraus wurde allerdings nichts. Stattdessen gab es den verschärften Lockdown in der Ostregion. Einzig in der "Modellregion" Vorarlberg sind die Lokale seit Mitte März geöffnet.

Nun sollen die ersten Öffnungsschritte also Mitte Mai erfolgen. Welche genau das sein werden, wollen Vertreter von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden am Freitag in der sogenannten Öffnungskommission besprechen. Klar ist nach den Aussagen der letzten Tage, dass es für die Gäste in Lokalen eine Testpflicht geben wird, nicht aber für Kunden im Handel. Unklar ist noch, wann die Öffnung beginnen soll. Medial spekuliert wurde am Donnerstag über Termine zwischen dem 13. Mai (Christi Himmelfahrt) und dem 25. Mai (nach Pfingsten).