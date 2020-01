Plastiksackerlverbot mit Jahreswechsel in Kraft getreten

Der Verkauf von Einwegplastiksackerln ist ab dem Neujahrstag in Österreich verboten. Gebrandete Restbestände dürfen bis Ende 2020 noch ausgegeben werden, informierte das Umweltministerium. Dieses Gesetz sei ein klares Bekenntnis gegen die Wegwerfgesellschaft, betonte die scheidende Umweltministerin Maria Patek.

In Österreich werden jährlich 5.000 bis 7.000 Tonnen an Kunststofftragetaschen ausgegeben, so das Ministerium. Oft werden diese nur einmal benutzt und nicht fachgerecht entsorgt - so komme es zu einer enormen Belastung für die Umwelt.