Plastiksackerl-Verbot - Kritik von WKÖ und Handelsverband

Geteilte Reaktionen und Kritik hat das von der Regierung ab 2020 geplante Plastiksackerl-Verbot in der Wirtschaft hervorgerufen.

“Das jetzt angekündigte generelle Verbot ist aus unserer Sicht nicht notwendig”, bemerkte Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Der Handel werde damit “leben müssen”, meinte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

“Der Handel bekennt sich – natürlich – zum Umweltschutz. Das zeigt sich auch daran, dass die freiwillige Vereinbarung mit großen Handelsunternehmen zur Reduktion des Kunststofftaschenverbrauchs hervorragend funktioniert”, erläuterte Buchmüller in der WKÖ-Aussendung. Tatsache sei: “Das Gratis-Plastiksackerl ist im österreichischen Handel schon jetzt praktisch Geschichte, der Verbrauch an Plastiktaschen massiv zurückgegangen.”

Regierung will komplettes Verbot ab 2020

Die Bundesregierung will ein komplettes Verbot von Plastiksackerln im Handel ab dem Jahr 2020 beschließen. Betroffen sind alle Kunststofftragetaschen, mit Ausnahme jener, die biologisch vollständig abbaubar sind. Außerdem ist ab übernächstem Jahr ein Verbot der Beimengung von Mikroplastik in Kosmetik und Reinigungsmitteln geplant, teilte das Umweltministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.