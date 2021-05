Plassnik: Brückenbauer hat "leicht verstaubten Beigeschmack"

Die frühere Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) tritt Ende Mai in den Ruhestand. Im Interview mit der APA lobte die derzeitige Botschafterin in Bern die Außenpolitik ihres Nachfolgers und Ex-Pressesprechers Alexander Schallenberg. Er sei "ein echter Profi". Zurückhaltend äußerte sich Plassnik aber über die Rolle Österreichs als Brückenbauer. "Der Begriff des Brückenbauers hat für mich einen leicht verstaubten Beigeschmack, er riecht nach Kaltem Krieg", sagte sie.

"Was braucht die internationale Staatengemeinschaft morgen? Das sollten wir uns fragen", ergänzte Plassnik. Zurückhaltend äußerte sie sich auch zum Hissen der israelischen Fahne auf österreichischen Regierungsgebäuden. "Ich kenne mich nicht so aus bei Signalpolitik", antwortete sie auf die Frage, ob dies das richtige Signal gewesen sei. "Beim höchst komplexen Geschehen in Nahost habe ich persönlich mich immer sehr um differenziertes Analysieren, Kommunizieren und Handeln bemüht."

Aktuelle innenpolitische Berichte aus Österreich machen sie "betroffen", sagte Plassnik und kritisierte die Opposition und Teile der Medien. "Klar" werde sie in der Schweiz "gelegentlich" auf die österreichische Innenpolitik wie den Ibiza-U-Ausschuss, die ÖBAG-Chat-Protokolle und Ermittlungen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder angesprochen, berichtete sie. "Was mich persönlich dieser Tage beim Blick auf meine Heimat betroffen macht, ist der völlig überzogene Tonfall, in dem die Opposition und Teile der Medien unterwegs sind." Da gehe es nicht mehr um die Sache. "Das ist Selbst-Hysterisierung. Geht uns wirklich das Bewusstsein verloren, dass es in der Politik unsere gemeinsame Pflicht ist, der Republik Österreich und ihren Menschen zu dienen?" Plassnik würde sich "mehr Respekt füreinander wünschen".