Plante Küblböck eine Geschlechtsumwandlung?

Seit Sonntagmorgen wird der ehemalige DSDS-Star Daniel Küblböck vermisst. Mitreisende hatte beobachtet, wie er von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen ist. Ein erst kürzlich eröffneter Inst-Account wirft nun Fragen auf.

Das erste Foto im Feed des neuen Kanals veröffentlichte der Sänger demnach Anfang September, mutmaßlich zum Beginn der Reise von Hamburg nach New York. Das Kreuzfahtrschiff AIDAluna startete seine Fahrt am 29. August.

Titanic-Route

Das Schiff sollte über Bergen, die Orkneyinseln, Reykjavik (eines der Bilder zeigt die dortige Kathedrale), Qaqortoq, St. John’s, Halifax, Bar Harbor bis nach New York fahren. Zwischen Qaqortoq (Grönland) und St. John’s (Kanada), soll Küblböck vor der Küste Neufundlands gegen 5 Uhr Ortszeit am Sonntag von Bord gegangen sein. Die Stelle soll ganz in der Nähe der Stelle seine, an der am 2. April 1912 die Titanic sank.