Planier- und Asphaltierungsarbeiten

Diese und kommende Woche werden die Planier- und Asphaltarbeiten in der Maria-Waldburga-Straße durchgeführt.

Die Zufahrt der Anrainer ist zum Teil nicht möglich oder nur eingeschränkt – je nach Abschnitt. Der Rad-/Fußweg entlang des Krebsgrabens in Richtung Roseggerstraße und Mörikestraße ist ebenfalls gesperrt.

Die Sperre beginnt am Dienstag, dem 25. August 2020, und endet voraussichtlich am 5. September 2020 – bei Schlechtwetter jedoch spätestens mit Schulbeginn am 14. September 2020.