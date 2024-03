Plakolm trifft "Digitalisierungs-Stakeholder" im Kanzleramt

Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat am Freitag zu einem "Digitalisierungs-Gipfel" ins Bundeskanzleramt geladen. Vor zwei Wochen wurde eben dort präsentiert, dass sie die Agenden von Florian Tursky übernehmen wird. Im Zentrum des heutigen Termins stehe das "Einholen der Meinung der einzelnen Stakeholder", sagte Plakolm vor Beginn zu Medienvertretern. Formal zuständig ist sie dafür allerdings noch nicht, dafür braucht es eine Novelle des Bundesministeriengesetzes.

Für die Digitalisierung seien aus dem Bundeskanzleramt 30 Millionen Euro mobilisiert worden, "und ab diesem Monat starten wir mit 4.500 kostenlosen 'Digital Überall' Workshops'". In der digitalen Kompetenzoffensive müsse man "sowohl in die Breite, als auch in die Tiefe" gehen. Das bedeute einerseits die digitalen Kompetenzen, insbesondere bei älteren Menschen zu stärken, und andererseits "junge Menschen für ihre berufliche Zukunft im IT-Sektor zu mobilisieren".