Plakolm heizt Pensions-Debatte an

Ein Interview mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat am Montag die Debatte um Generationengerechtigkeit bei der anstehenden Anhebung der Pensionen für das kommende Jahr wieder aufflammen lassen. Man könne die Pensionen nicht immer erhöhen, "das ist der Jugend gegenüber nicht gerecht", sagte sie in der "Krone". "Der Steuerzahler, der das bezahlt, ist noch nicht einmal geboren." SPÖ und FPÖ warfen Plakolm vor, die junge gegen die ältere Generation auszuspielen.

Die Preise seien so stark gestiegen wie seit fast 50 Jahren nicht mehr und Pensionistinnen und Pensionisten seien davon besonders betroffen. Es sei "unverantwortlich und schäbig", dass Plakolm hier "schon wieder" einen Generationenkonflikt heraufbeschwöre, kritisierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Frauen erhielten in Österreich im Schnitt eine Pension von 1.150 Euro, für diese brauche es "selbstverständlich eine kräftige Pensionserhöhung".