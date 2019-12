Plätze zwei und drei beim Seehallencup in Hard

Toller Jahresabschluss für den FFC fairvesta Vorderland

Platz zwei und drei für die beiden FFC fairvesta Vorderland Teams beim 7. Seehallencup auf dem Kunstrasen in der Sporthalle am See.

Toller Jahresabschluss für die Teams von Leandro Simonelli und Neo Trainer Lazi Hevessy in der Gemeinde am Bodensee.

Der Sieg ging an die 2. Mannschaft der U15 Ländle Auswahl. Das Team von Christian Diem setzte sich im Finale knapp aber verdient mit 1:0 gegen FFC durch. Wir gratulieren herzlich.

Das FFC Future Team gewann das kleine Finale im 11 Meter Schießen mit 2:1 gegen 1. Mannschaft der U 15 Ländle Auswahl. Torfrau Aurelia Spiegel parierte zwei Strafstöße.

Der FFC fairvesta Vorderland bedankt sich bei den zahlreichen Daumendrücker wie Ex- Spielerin Anna-Lena Wucher (Austria Wien), VFV Trainerin Jasmin Grill (ex-FFC), Neo Vienna Torfrau Nathalie Bachmeier, Caro Fritsch (Dornbirn), Alt Internationaler Helmut Metzler, Finnland Legionär Stefan Umjenovic und viele andere mehr.

Der FFC bedankt sich für eure Unterstützung.