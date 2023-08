Pkw-Zulassungen stark gestiegen - 46 % Hybrid und Elektro

Zwischen Jänner und Juli 2023 sind in Österreich 144.256 Pkw neu zugelassen worden. Das ist ein Plus von 15,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anteil an alternativ betriebenen Pkw - Elektro und Hybrid - erreichte 46,2 Prozent. 53,8 Prozent der neu zugelassenen Autos haben einen konventionellen Antrieb. Insgesamt wurden 211.568 Kraftfahrzeuge zugelassen. Das ist wiederum eine Steigerung von 14 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch.

Neuzulassungen von Pkw mit Dieselantrieb machten 20,1 Prozent aus und sind somit um 3,4 Prozent angestiegen. Darüber hinaus wurden 26.693 Pkw mit Elektroantrieb (Anteil: 18,5 Prozent; +57,8 Prozent), 31.299 Hybrid-Pkw mit Benzin-Elektroantrieb (Anteil: 21,7 Prozent; +35,2 Prozent) und 8.691 Hybrid-Pkw mit Diesel-Elektroantrieb (Anteil: 6 Prozent; +12,2 Prozent) neu zugelassen.

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt gab es seit Jahresbeginn 2023 mehr Neuzulassungen bei Sattelzugfahrzeugen (+34,4 %), weniger erstmalige Zulassungen wurden bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (−5,9 %) beobachtet.