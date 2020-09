Pkw stürzte in Kärnten 150 Meter ab: Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte hat am Sonntag ein dramatischer Verkehrsunfall in Möderndorf (Kärntner Bezirk Hermagor) gefordert. Eine 75-jährige Frau aus Wien kam mit ihrem Pkw auf der Egger Alm Straße (L 23) von der Farbahn ab und stürzte letztlich mehr als 150 Meter über steiles und sehr unwegsames Gelände hinunter. Die Lenkerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt geborgen und mit Rettungshubschraubern in das LKH Villach bzw. in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Die 75-Jährige war laut Polizei gegen 14.17 Uhr bergwärts in Richtung Eggeralm unterwegs gewesen. Während dieser Fahrt kam ihr demnach ein Pkw, gelenkt von einem 48-jährigen Mann aus Hermagor, entgegen. Der Lenker hielt sein Fahrzeug auf Höhe einer Felswand an und wartete das Vorbeifahren des bergwärts fahrenden Pkw ab. Dieser beschleunigte jedoch plötzlich stark, kam auf das unbefestigte Straßenbankett und hob bei einem kleinen neben der Fahrbahn befindlichen Hügel ab.

In weiterer Folge prallte der Pkw gegen einen Baum und stürzte anschließend sich mehrmals überschlagend ab. Letztlich fiel der Pkw noch über eine ca. 15 Meter hohe senkrechte Felswand auf ebenen Waldboden und blieb dort am Dach liegen. Die Lenkerin und ihr 75-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Wien, wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer aus Hermagor setzte sofort einen Notruf ab. Zeitgleich wurde vom verunfallten Fahrzeug über den Chrashsender die Notrufzentrale verständigt.

Die Bergung sowie die extrem fordernde Erstversorgung der verunfallten Personen wurde vom Notarztteam des Roten Kreuzes Hermagor im Zusammenwirken mit mehreren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung durchgeführt, hieß es am Sonntagabend in einer Polizeiaussendung.