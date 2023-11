Pkw prallte gegen Dampf-Museumsbahn: ein Verletzter

In der Weststeiermark ist am Samstag ein Pkw gegen die Dampflok der Museumsbahn Stainzer Flascherlzug geprallt, dabei wurde der Pkw-Lenker verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde durch den Aufprall auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Graschuh bei Stainz in eine Wiese geschleudert, der Lenker eingeklemmt. Die Bergung erfolgte durch die Wehren Stallhof, Stainz, Rossegg und Rassach mit hydraulischem Rettungsgerät. Die Person wurde ins Spital gebracht.

Der Unfall passierte gegen 14.15 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang auf der Gemeindestraße im Ortsteil Graschuh in der Gemeinde Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) Der Zug kam aus Richtung Stainz, das Auto wurde von der Dampflokomotive der Schmalspurbahn seitlich erfasst und weggeschleudert.

Der Lenker im deformierten Wagen war ansprechbar und zum Glück nicht eingeklemmt und wurde von den rund 60 Einsatzkräften geborgen. Der Zugführer und die Fahrgäste, die sich in der Lokalbahn befanden, blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der Flascherlzug die Fahrt fortsetzen.

Der Flascherlzug ist eine Museumsbahn, die als Personen- und Frachtenlinie 1892 zwischen Stainz und Preding-Wieseldorf eröffnet wurde. Ihre Strecke ist heute etwas über elf Kilometer lang und diente einst als Zubringer zur Wieser Bahn der Graz-Köflacher Bahn (GKB). Sie ist heute als Museumsbahn mit touristischem Betrieb im Besitz der Gemeinde Stainz.