Pkw-Neuzulassungen im Vorjahr wieder auf 2021er-Niveau

Voriges Jahr sind 239.150 Pkw neu zugelassen worden. Gegenüber 2022 entspricht das einem Plus von 24.100 Stück bzw. 11,2 Prozent. Das entsprach etwa dem Niveau von 2021 mit 239.803 Neuanmeldungen. Denn 2022 hatte es einen Einbruch von 10,3 Prozent auf nur 215.050 Pkw-Neuanmeldungen gegenüber dem Jahr davor gegeben. Insgesamt wurden 2023 laut der Statistikbehörde Statistik Austria 341.409 Kraftfahrzeuge angemeldet, das war ein Plus von 11,8 Prozent bzw. 36.077 Fahrzeuge.

Voriges Jahr gab es mit Ausnahme September (minus 4,3 Prozent) in allen Monaten signifikante Anstiege bei den Neuzulassungszahlen. Ein Plus um sogar mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gab es im Jänner, März und Mai.

Neuanmeldungen von Autos mit alternativen Antrieben waren laut Behörde voriges Jahr deutlich im Plus, bei Benzinern und Diesel aber rückläufig. So wurden im Vorjahr 47.621 rein elektrisch betriebene Pkw neu zugelassen. Das entspricht im Vergleich zu 2022 einem Anstieg von 39,4 Prozent oder 13.456 Pkw. Einen deutlichen Zuwachs gab es auch bei den Neuzulassungen von Pkw mit Hybridantrieb (Benzin-Hybrid: 52.967 und plus 30,1 Prozent bzw. plus 12.263 Pkw; Diesel-Hybrid: 14.619 und plus 8,9 Prozent bzw. plus 1.197 Pkw).