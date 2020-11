Pkw-Lenkerin in Tirol rund 15 Meter abgestürzt

Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin ist am Sonntagabend in Brandenberg in Tirol (Bezirk Kufstein) mit ihrem Auto rund 15 Meter über eine Böschung abgestürzt. Der Pkw überschlug sich dabei laut Polizei mehrmals und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Die Lenkerin wurde durch den Sicherheitsgurt im Fahrersitz gehalten und konnte sich nicht selbst befreien. Sie musste von der Feuerwehr über den Kofferraum aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die 18-Jährige war gegen 19.00 Uhr auf der Brandenbergstraße (L4) von Brandenberg kommend in Richtung Kramsach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte ab. Die 18-Jährige konnte mithilfe ihres Handys noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit leichten Verletzungen mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brandenberg und Kramsach, die Rettung und eine Polizeistreife.