Pkw-Lenker fährt in Auto mit Baby an Bord

Am Freitag gegen 20:40 Uhr abends war ein 40-jähriger Pkw-Lenker auf der L200 in Richtung Achraintunnel unterwegs und wollte links in die Gutenbergstraße Richtung Schwarzach einbiegen. Beim Abbiegemanöver kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer entgegenkommenden 35-jährigen Lenkerin.