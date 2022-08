Pkw-Lenker fährt E-Rollerfahrerin an

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Autofahrer am Dienstagmittag in Lauterach die Fahrerin eines E-Rollers angefahren und Fahrerflucht begangen hat.

Am Dienstag, den 02.08.2022, gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Achstraße in Lauterach ein Verkehrsunfall mit Verletzung zwischen einer E-Rollerlenkerin und einem bislang unbekannten schwarzen Pkw.

Die E-Rollerfahrerin beabsichtigte aus einer Hauseinfahrt in die Achstraße einzufahren, wobei zur selben Zeit der Pkw-Lenker auf der Achstraße fuhr und seinen Wagen kurzzeitig zum Stillstand brachte. Als die E-Rollerlenkerin in die Achstraße einbog, fuhr der Lenker aus bislang unbekannten Gründen los und touchierte die E-Rollerfahrerin mit der Fahrzeugfront. In Folge dessen stürzte die E-Rollerfahrerin zu Boden und verletzte sich dabei.