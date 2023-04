Pkw-Lenker bei Unfall in Weststeiermark getötet

Ein 23 Jahre alter Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Weststeiermark ums Leben gekommen. Der Mann war aus noch unbekannter Ursache auf das Straßenbankett geraten, hatte mehrere Verkehrszeichen und die Ortstafel von Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg) umgefahren und war dann gegen eine Hauswand geprallt, wie Feuerwehr und Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilten. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der junge Deutschlandsberger war gegen Mitternacht mit seinem Auto auf der L605 in Richtung Gleinstätten unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Verunglückte wurde von der Feuerwehr Pölfing-Brunn mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem total beschädigten Wagen geborgen. Anschließend übernahm das Notarztteam Deutschlandsberg die Reanimation, letztlich erfolglos - die Notärztin konnte nur mehr den Tod des Lenkers feststellen.