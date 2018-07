Pkw krachte auf Bahnübergang in der Südoststeiermark in Zug

Zwei Autoinsassen haben am Montag eine Kollision mit einem Triebwagen in der Südoststeiermark unverletzt überstanden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, dürfte der 57-jährige Pkw-Lenker den herannahenden Triebwagen der ÖBB auf dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben.

Der 57-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wollte von Salsach (Gemeinde Deutsch Goritz) kommend mit seinem Fahrzeug eine durch ein Verkehrszeichen geregelte Eisenbahnkreuzung queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Triebwagen, in dem sich zwei Fahrgäste befanden. Der Mann und sein mitfahrender 35-jähriger Sohn blieben – wie alle weiteren Beteiligten – unverletzt.