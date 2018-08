Pkw-Kollision mit Waldviertelbahn - Autolenkerin verstorben

Nach einer Kollision eines Pkws mit der Waldviertelbahn am Samstagnachmittag in Brand (Bezirk Gmünd) ist die Autolenkerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 20-Jährige verstarb kurz nach der Einlieferung ins Universitätsklinikum St. Pölten im Schockraum, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 26-jähriger Beifahrer und ein 27-Jähriger wurden bei dem Crash schwer verletzt.

Der Pkw war kurz vor 14.30 Uhr auf der Eisenbahnkreuzung mit der L66 mit einem Triebwagen kollidiert und rund 50 Meter mitgeschleift worden. Die Autoinsassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Die 20-Jährige aus dem Bezirk Gmünd wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Der Zug entgleiste, die vier Passagiere und der Lokführer wurden nicht verletzt. Der Streckenabschnitt der Waldviertelbahn zwischen Alt-Nagelberg und Litschau blieb am Sonntag gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.