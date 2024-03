Pkw kollidierte in NÖ mit Kleinbus: Ein Toter und Verletzte

Ein Pkw-Lenker ist Dienstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus in Baumgarten an der March, einem Ortsteil der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf), gestorben. Sieben Personen wurden bei dem Unfall auf der B49 verletzt, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Ein Notarzthubschrauber, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und vier Rettungswagen waren an Ort und Stelle, sagte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes NÖ.

Nach Informationen des Roten Kreuzes dürfte bei dem Crash kurz vor 8.00 Uhr eine Person schwer verletzt worden sein. Sechs weitere Menschen sollen mit leichten Blessuren davongekommen sein. Die Ursache für die Karambolage, in die den Angaben zufolge ein Lebenshilfe-Bus verwickelt war, stand vorerst nicht fest.