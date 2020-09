Pkw kollidierte auf Bahnübergang bei Graz mit Zug: Verletzte

Ein Pkw ist am Mittwochvormittag in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) südwestlich von Graz auf einem unbeschranktem Bahnübergang gegen einen Regionalzug der GKB (Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH) geprallt. Dabei wurden zwei Autoinsassen schwer verletzt, wie die Einsatzorganisationen mitteilten. Zu dem Unfall kam es laut Feuerwehr gegen 10.30 Uhr, an einer übersichtlichen Stelle. Über den Unfallhergang und die Identität der Insassen war vorerst nichts bekannt.

Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Moosing, die Schienen der Strecke der GKB verlaufen hier schnurgerade. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto zur Seite geschleudert wurde und auf dem Dach landete. Die beiden ÖAMTC-Rettungshubschrauber C12 aus Graz und C17 aus dem obersteirischen St. Michael standen im Einsatz und landeten auf einem Feld neben den Geleisen. Ebenso waren ein Notarztwagen aus Graz sowie drei Rettungsautos am Unfallort.