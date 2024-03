Pkw in der Steiermark mit Zug kollidiert

In Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark ist am Freitagabend ein Pkw mit einem Zug kollidiert. Der Autolenker wurde nach Angaben der Polizei unbestimmten Grades verletzt. Der 54-Jährige fuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße von Donnersdorf kommend in Richtung B 69. Bei der kurz vor der Bundesstraße befindlichen Eisenbahnkreuzung dürfte er das Stoppschild und den herannahenden Zug übersehen haben.

Durch die Kollision wurde der Pkw in ein angrenzendes Brückengeländer geschleudert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die sechs Zuginsassen und die beiden Lokführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Autolenker wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.