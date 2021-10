Pkw gegen Radfahrerin in Schruns - Zeugen gesucht

Am Freitag wurde eine 62-jährige Radfahrerin bei einer Kollision mit einem Pkw in Schruns verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Am Freitag, den 01.10.2021, kam es gegen 09.50 Uhr auf der Gantschierstraße (L188) in Schruns auf Höhe des Straßenkilometers 76,7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Kollision mit Pkw

Eine 62-jährige Radfahrerin war mitsamt Anhänger von der Rätikonkreuzung kommend in Richtung Bludenz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Außerlitzstraße (L95) von Schruns kommend in Richtung Bludenz. Beim Kreuzungsbereich mit der L188 bog der Pkw-Lenker nach rechts auf die Gantschierstraße ab. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision mit der dort fahrenden Fahrradfahrerin. Die 62-Jährige kam dabei zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Bludenz eingeliefert.