Pkw-Brand auf der A14 - Sperre im Ambergtunnel

Am Sonntag Morgen ist auf der A14 Walgauautobahn am Südportal des Ambergtunnels ein Fahrzeug in Brand geraten.

Aus unbekannter Ursache hat ein Auto am Sonntag Morgen auf der A14 Feuer gefangen. Das Fahrzeug, welches einen mit zwei Pkw beladenen Anhänger zog, war in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Kurz nach dem Südportal des Ambergtunnels kam der Pkw auf dem Pannenstreifen zu stehen, wo das Auto vollständig ausbrannte.

Die Feuerwehr Frastanz war bei den Löscharbeiten auf der A14 im Einsatz, der Ambergtunnel musste während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ob bei dem Vorfall jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.