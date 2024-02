"Pizzaflation": Hiesige Fertigpizza-Teuerung über EU-Schnitt

Österreich ist zuletzt im europäischen Vergleich nicht nur bei den ganz harten Inflationsdaten relativ weit vorne gelegen. Auch Fans von Pizza und Quiche, die diese Speisen in Geschäften für den Verzehr zu Hause kaufen, mussten hierzulande für diese Gerichte verhältnismäßig höhere Preissteigerungen schlucken, als Freundinnen und Freunde dieser Speisen in vielen anderen europäischen Staaten. Diese "Pizzaflation" zeigt eine kürzliche Auswertung des Statistikamts Eurostat.

Im Dezember 2023 jedenfalls war der Preis für im Geschäft gekaufte Pizza und Quiche in der EU durchschnittlich 5,9 Prozent höher als im Dezember 2022. Die Preissteigerung von Ende 2021 bis Dezember 2022 war mit 15,9 Prozent laut Eurostat noch deutlich höher ausgefallen. Daher spricht die Behörde von einer "Verlangsamung der Inflationsrate der Preise für Pizza und Quiches im Jahr 2023" - also einer immerhin zurückgehenden "Pizzaflation".

Die von Eurostat erhobene Preissteigerung in Österreich lag im EU-Vergleich mit 9,5 Prozent deutlich über dem Durchschnitt - zur Erinnerung: die Jahresinflation in der Alpenrepublik war von der Statistik Austria mit 7,8 Prozent etwas geringer angegeben worden. Noch mehr an Fertigpizza- und Quiche-Preissteigerungen zu knabbern hatten voriges Jahr allerdings die Fertig-Pizza-Esser in Ungarn (+13,4 Prozent), Luxemburg (+11,3 Prozent), Lettland (+10,6 Prozent) und Deutschland (+9,9 Prozent).