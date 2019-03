Pinturault gewann Soldeu-Riesentorlauf - Feller 4.

Alexis Pinturault hat am Samstag den letzten Riesentorlauf der aktuellen Ski-Weltcup-Saison gewonnen. Der WM- und Olympia-Dritte aus Frankreich siegte beim alpinen Saisonfinale in Soldeu vor Marco Odermatt aus der Schweiz (+0,44 Sek.) sowie dem Slowenen Zan Kranjec (1,03). Bester Österreicher war Manuel Feller (1,30) als Vierter, Gesamt-Weltcup-Seriensieger Marcel Hirscher (1,74) wurde Sechster.

“Sollte ich weiterfahren, dann weiß ich, dass ich sehr viel Arbeit vor mir habe”, meinte der achtfache Gesamt-Weltcup-Gewinner, der noch nicht entschieden hat, ob er weitermacht oder nicht. “Es ist die Frage, in welche Richtung treiben mich diese Resultate? In die Richtung, dass ich es besser lasse, oder treiben sie mich so an, dass ich sage, so kann ich nicht aufhören. Im Moment bin ich selber aber schon etwas ratlos, warum seit der Ski-WM so ein Schnitt drinnen ist”, gestand Hirscher, der nach dem ersten Durchgang Siebenter gewesen war. Noch schlechter erging es Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen, zuletzt Sieger in Bansko und Kranjska Gora, der am Ende nur Elfter wurde.