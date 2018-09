Ping Pong-Profis wieder am Start

Kommenden Samstag geht die legendäre Ping Pong Raser-WM 2018 über die Bühne.

Und für Spannung an den eigens fabrizierten Pin Pong-Mohrentischen ist auch dieses Jahr garantiert gesorgt. So dürfen sich die Zuschauer auf spektakuläre Duelle zwischen exotischen Teams wie „SPARadisisch guat: Natürlich us´m Ländle“, Dynamo Buschenschank (Weltmeister 2014/2015 /2016!), die „Freitag Abend Tschutter“ aus Schottland oder „All guat druff” aus Antigua und Barbuda freuen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Titelverteidigern von 2017, dem Team Superfreunde aus China, die natürlich top motiviert zum Tischtennisschläger greifen. Rund 32 Teams (!) gehen 2018 an den Start und fordern von den Organisatoren eine logistische Meisterleistung. Kein Problem für die Oberschorbächler, die in Sachen „Feste organisieren“ seit Jahren bereits weltmeisterlich unterwegs sind.