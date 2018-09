„Pimpinella“ – Wohltuende Spezialitäten aus der Natur

Ein Ort zum Wohlfühlen – heraus aus dem Alltag und hereinspaziert bei „Pimpinella“. Claudia Matt hat ihren Traum verwirklicht und bietet mitten im Herzen von Hohenems unter anderem Teemischungen, pflegende Naturkosmetik, Geschenke aus der Natur und vieles mehr an.

Vor rund einem Jahr öffnete Claudia Matt ihr Geschäft und ihren Kursraum im ehemaligen Pfannerareal und kümmert sich seitdem mit Herzblut um die Wünsche ihrer Kunden. Die 38-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Mann in Laterns. Ihre neuen, größeren Räumlichkeiten in der Harrachgasse 3 hat sie vor kurzem bezogen und ihnen Gemütlichkeit und Glanz verliehen.

In den vergangenen Jahren hat Claudia zahlreiche Aus- und Fortbildungen absolviert. Zu diesen zählen unter anderem die Ausbildung zur Kräuterpädagogin, Fortbildungen in den Bereichen Frauenheilkunde, Moxen, Schröpfen, Kräuterwickel, Klangschalenbehandlung und Aromakunde. Sie bietet in ihrem Kursraum zahlreiche Workshops zu Themen wie „Naturkosmetik und Alltagshelfer selber herstellen“, „Die Magie des Räucherns“ oder „Vergessene Heilmethode – Wickel & Auflagen“ an.