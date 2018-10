Pilzsaison in Vorarlberg: Speisepilze und gefährliche Doppelgänger

Der trockene Sommer beschert den Pilzesammlern reiche Ernte in den Vorarlberger Wäldern. Doch Vorsicht, mit reinem Wissen aus Büchern sollte man sich nicht auf die Suche machen, zu groß ist die Verwechslungsgefahr.

Der warme Sommer und die darauffolgenden Regentage sorgen dafür, dass es in den Wäldern nur so vor Pilzen strotzt. Knapp 3000 Pilzarten gibt es allein in Vorarlberg, davon sind nur um die 50 genießbar – und haben oft sehr ähnliche, aber giftige Doppelgänger. Wer sich nun also von der Menge an Pilzen in die Wälder locken lässt, sollte aufpassen für welche Pilze er sich entscheidet.